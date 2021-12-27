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"Не потушили бы всем миром": Шойгу назвал главную причину возвращения Крыма в Россию

27 декабря 2021, 11:30  •  200 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал главную причину возвращения Крыма в состав нашей страны.
По словам главы оборонного ведомства, если бы в 2014 году полуостров не стал бы вновь частью России, туда бы хлынули толпы украинских неонацистов и неофашистов.
Как отметил Шойгу, если бы "вся эта публика - украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наёмники из европейских стран и США" - смогла бы добраться до полуострова, после того как в Киеве произошёл вооружённый государственный переворот, то жители Крыма оказались бы под большой угрозой.
"Уверяю, никому бы мало не показалось", - сказал он в интервью газете "АиФ".
По словам министра, на полуострове образовался бы такой очаг экстремизма, что "не потушили бы всем миром". Он также обратил внимание на то, что в Донбассе "эти нелюди вместе с украинскими войсками" по сей день пытаются навести свои порядки.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году. После государственного переворота в Киеве и прихода к власти на Украине националистических и радикальных сил крымчане провели референдум и проголосовали за выход из состава страны и возвращение в состав России. Однако, несмотря на то, что всё было организовано в соответствии с международным правом, на Украине и в западных странах до сих пор отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
Москва же давно поставила точку в "крымском вопросе" и возвращаться к нему не намерена. Об этом не раз заявляли и в Кремле, и в МИДе.

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