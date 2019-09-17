"Не потерять момент": Правая рука Зеленского Богдан раскрыл, о чем постоянно "наушничает" начальнику

О постоянных "подсказках" на ухо Зеленскому глава офиса украинского президента Богдан говорил в ходе интервью "ВВС Украина". Он отметил, что постоянный шепот на ухо начальнику уже стал притчей во языцех и источником для многочисленных шуток, в том числе и от студии "95 квартал".

На самом деле таким способом до Зеленского его помощник доводит идеи, а также советы. "Если это потом сказать, то будет потерян момент", — своеобразно объяснил свою привычку Богдан.

На вопрос корреспондента о том, слушает ли Зеленский такие подсказки, его помощник заверил, мол, президент все решения принимает исключительно самостоятельно.