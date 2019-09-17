Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о "шпионаже" сотрудников дипми...
"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений ...
В Молдавии власти объявили войну олигархам. Кто кого?
Ассимилировать русских в Эстонии будут постепенно
Главная / Политика

"Не потерять момент": Правая рука Зеленского Богдан раскрыл, о чем постоянно "наушничает" начальнику

17 сентября 2019, 03:54  •  70 • Политика
Правая рука украинского президента Андрей Богдан раскрыл, о чем он постоянно "наушничает" начальнику, что уже стало объектом шуток. Богдан утверждает, что поверяет президенту срочные идеи, не терпящие отлагательств: "Будет потерян момент".
О постоянных "подсказках" на ухо Зеленскому глава офиса украинского президента Богдан говорил в ходе интервью "ВВС Украина". Он отметил, что постоянный шепот на ухо начальнику уже стал притчей во языцех и источником для многочисленных шуток, в том числе и от студии "95 квартал".
На самом деле таким способом до Зеленского его помощник доводит идеи, а также советы. "Если это потом сказать, то будет потерян момент", — своеобразно объяснил свою привычку Богдан.
На вопрос корреспондента о том, слушает ли Зеленский такие подсказки, его помощник заверил, мол, президент все решения принимает исключительно самостоятельно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 03:54
"Шерлоки" в соцсетях догадались о грядущей отставке мэра по "пасхалкам" в его соцсети
16 сентября 2019, 22:39
Небензя продемонстрировал в ООН фото, подтверждающие сохранность больниц в Идлибе
16 сентября 2019, 16:09
Путин и Эрдоган проводят двустороннюю встречу в Анкаре
17 сентября 2019, 00:39
"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с партией Юлии Тимошенко
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
17 сентября 2019, 03:54
Путин рассказал о переговорах по поставкам вооружений в Турцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2019, 00:24
«Эффективный механизм»: как прошла встреча Путина, Эрдогана и Рухани по урегулировани...
17 сентября 2019, 00:24
«Очередной бюджет войны»: как Киев продолжает увеличивать расходы на армию и спецслуж...
17 сентября 2019, 00:39
"Город для беженцев" и единая Сирия: Путин, Роухани и Эрдоган сверили ближн...
17 сентября 2019, 00:39
"Упрямство Турции теперь понятно": Соловьев напомнил о C-400 после фиаско а...
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процит...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2019, 03:39
Как Болгария и ЕС помогают Украине сохранить транзит российского газа
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
14 сентября 2019, 01:09
Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько прямо рассказал о "сложных годах", которые ждут каждого из нас
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
14 сентября 2019, 17:24
"Нет никакого воздействия огня": Эксперт одним фото вскрыл ложь властей США о теракте 9/11
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.