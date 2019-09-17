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"Не потерять момент": Правая рука Зеленского Богдан раскрыл, о чем постоянно "наушничает" начальнику
17 сентября 2019, 03:54 • 70 • Политика
Правая рука украинского президента Андрей Богдан раскрыл, о чем он постоянно "наушничает" начальнику, что уже стало объектом шуток. Богдан утверждает, что поверяет президенту срочные идеи, не терпящие отлагательств: "Будет потерян момент".
О постоянных "подсказках" на ухо Зеленскому глава офиса украинского президента Богдан говорил в ходе интервью "ВВС Украина". Он отметил, что постоянный шепот на ухо начальнику уже стал притчей во языцех и источником для многочисленных шуток, в том числе и от студии "95 квартал".
На самом деле таким способом до Зеленского его помощник доводит идеи, а также советы. "Если это потом сказать, то будет потерян момент", — своеобразно объяснил свою привычку Богдан.
На вопрос корреспондента о том, слушает ли Зеленский такие подсказки, его помощник заверил, мол, президент все решения принимает исключительно самостоятельно.
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