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"Не потерпим атаки против нашего народа": Военные США нанесли ответный удар в Ираке

13 марта 2020, 19:35  •  108 • В мире
Военные США нанесли точечные удары в Ираке. Так армия США ответила на атаку по базе коалиции "Таджи". В Пентагоне прокомментировали, что Штаты "не потерпят атаки против нашего народа".
Военные США нанесли удары по складам с оружием, принадлежащим группировке "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В Пентагоне объяснили, что это симметричный ответ на ракетные удары по базе коалиции "Таджи". Целью были пять складов с вооружением группировки.
"США не потерпят атаки против нашего народа, наших интересов или наших союзников. Как мы продемонстрировали это в последние месяцы, мы предпримем любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе", - цитирует РИА Новости главу Пентагона Марка Эспера.
Ранее был нанесен удар по базе "Таджи". В результате погибли трое военных коалиции, 12 были ранены. Напомним, что ситуация в Ираке обострилась после решения США нанести удар по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке - этот инцидент произошёл 29 декабря. А после американские ВВС бомбили точку в районе аэропорта Багдада: в пятницу, 3 января, здесь погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Известно, что приказ о нанесении удара отдал президент США Дональд Трамп. Спокойствия региону это не добавило. В деталях об атаке Царьград рассказывал чуть раньше.

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