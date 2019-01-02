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"Не построили, а собрали из хлама": ВСУ отчитались об "обновлении авиационного парка"

02 января 2019, 19:09  •  109 • В мире
ВСУ отчитались об обновлении своего авиационного парка, сообщив с гордостью о том, что корпорация “Укроборонпром” передала армии 50 самолетов и вертолетов. В Сети заинтересовались, где же на Украине их могли построить. "Не построили, собрали из старого хлама", - отметили пользователи.
Корпорация "Укроборонпром" сообщила о том, что в минувшем году успела поставить для Вооруженных сил Украины почти полсотни самолетов и вертолетов, обновив таким образом авиационный парк ВСУ и усилив его модернизированными летающими машинами.
Над ремонтом и модернизацией техники работал кластер авиастроения, в который входит 16 предприятий. Среди поставленной армии техники - истребители СУ-27 и МиГ-29, штурмовик СУ-25 и другие.
Новостью заинтересовались блогеры и пользователи сети. "Да, самолеты были построены на... в... блин... А на каком предприятии делают самолеты у нас?" - задался вопросом Анатолий Шарий.
Его подписчики тоже задумались над этим. "Я думаю, речь идёт про Лего"; "На Рошен. Есть шоколадные самолетики"; "И не строят, а из старых розвалюх делают новые современные чудесным образом"; "Неудобные вопросы вы задаёте", - писали они в комментариях.
Да, самолеты были построены на... в... блин... А на каком предприятии делают самолеты у нас?
— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 2 января 2019 г.
На Рошен.Есть шоколадные самолетики
— Свой (@jhhIEGhZBSEoCQT) 2 января 2019 г.
на авіабудівних підприємствах
В множественном числе )))
И не строят ,а из старых розвалюх делают новые современные чудесным образом )
— Христина Билинская (@WWWWWWW00353140) 2 января 2019 г.
В Украине есть всего два авиаремонтных завода, каждый из которых может восстанавливать 10 самолетов в год при макс. загрузке
В реальности каждый из них собирают 2 самолет в год из старого хлама. Итого 4. Откуда 50? Ну преувеличили немного.
— Максим Иванов (@kiddy_russia) 2 января 2019 г.

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