"Не построили, а собрали из хлама": ВСУ отчитались об "обновлении авиационного парка"

ВСУ отчитались об обновлении своего авиационного парка, сообщив с гордостью о том, что корпорация “Укроборонпром” передала армии 50 самолетов и вертолетов. В Сети заинтересовались, где же на Украине их могли построить. "Не построили, собрали из старого хлама", - отметили пользователи.

Корпорация "Укроборонпром" сообщила о том, что в минувшем году успела поставить для Вооруженных сил Украины почти полсотни самолетов и вертолетов, обновив таким образом авиационный парк ВСУ и усилив его модернизированными летающими машинами.

Над ремонтом и модернизацией техники работал кластер авиастроения, в который входит 16 предприятий. Среди поставленной армии техники - истребители СУ-27 и МиГ-29, штурмовик СУ-25 и другие.

Новостью заинтересовались блогеры и пользователи сети. "Да, самолеты были построены на... в... блин... А на каком предприятии делают самолеты у нас?" - задался вопросом Анатолий Шарий.

Его подписчики тоже задумались над этим. "Я думаю, речь идёт про Лего"; "На Рошен. Есть шоколадные самолетики"; "И не строят, а из старых розвалюх делают новые современные чудесным образом"; "Неудобные вопросы вы задаёте", - писали они в комментариях.

Да, самолеты были построены на... в... блин... А на каком предприятии делают самолеты у нас? — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 2 января 2019 г.

На Рошен.Есть шоколадные самолетики — Свой (@jhhIEGhZBSEoCQT) 2 января 2019 г.

на авіабудівних підприємствах

В множественном числе )))

И не строят ,а из старых розвалюх делают новые современные чудесным образом ) — Христина Билинская (@WWWWWWW00353140) 2 января 2019 г.