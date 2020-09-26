"Не постановка ли это…": МИД указал на "удивительные вещи" в истории с Навальным

Министерство иностранных дел РФ выпустило новое официальное заявление по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

Ведомство, в частности, обратило внимание на то, что действия немецких властей в данном инциденте с блогером были подозрительно точно и грамотно скоординированы.

Это стало вызывать массу вопросов, в том числе по поводу того, не постановка ли это, - отмечается в тексте.

Кроме того, представители МИД России вновь выразили недоумение в связи с сообщениями о якобы применении "Новичка" против Навального. В обращении подчёркивается, что данная версия никак не объясняет, почему остались невредимы люди, с которыми блогер контактировал в отеле, аэропорту и самолёте.

В ведомстве добавили, что обилие подобных "удивительных вещей на грани фантастики" в данной ситуации поселяет серьёзные сомнения в достоверности слов представителей Берлина.