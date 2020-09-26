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"Не постановка ли это…": МИД указал на "удивительные вещи" в истории с Навальным
26 сентября 2020, 07:45 • 112 • Политика
МИД РФ указал на "удивительные вещи на грани фантастики" в истории с предполагаемым отравлением Алексея Навального. В заявлении ведомства отмечается, что множество странных деталей заставляют серьёзно сомневаться в достоверности слов представителей Берлина: "Не постановка ли это…"
Министерство иностранных дел РФ выпустило новое официальное заявление по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Ведомство, в частности, обратило внимание на то, что действия немецких властей в данном инциденте с блогером были подозрительно точно и грамотно скоординированы.
Кроме того, представители МИД России вновь выразили недоумение в связи с сообщениями о якобы применении "Новичка" против Навального. В обращении подчёркивается, что данная версия никак не объясняет, почему остались невредимы люди, с которыми блогер контактировал в отеле, аэропорту и самолёте.
В ведомстве добавили, что обилие подобных "удивительных вещей на грани фантастики" в данной ситуации поселяет серьёзные сомнения в достоверности слов представителей Берлина.
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