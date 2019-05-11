"Не посоветовался с адвокатом Коломойского": Порошенко ответил Зеленскому на обидное сравнение

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с жадным туристом, который при выселении из номера в египетском отеле ворует всё, что может. Поводом для этих высказываний стала попытка Верховной Рады отсрочить инаугурацию нового украинского лидера. Порошенко заявление Зеленского услышал и опубликовал через администрацию президента ответ.

"Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар", - звучит одна из фраз Зеленского в его видеообращении. "Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому", - гласит ответное заявление администрации Порошенко.

В нем утверждается, что передача власти - это сложный и ответственный процесс, который президент Украины стремится осуществить согласно "европейской традиции". В этой связи Порошенко "не воспринимает" никаких претензий касательно затягивания процедуры инаугурации.

Также администрация президента Украины отметила, что Зеленский явно сделал своё видеообращение, не посоветовавшись с адвокатами своего спонсора - олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, что в Верховной Раде Украины предложили перенести дату инаугурации с 19 мая, так как она выпадает на "гнилое воскресенье". Вместо этого парламентарии хотят провести передачу власти 1 июня. При этом крайний срок инаугурации, согласно украинским законам, - 3 июня.