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"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию

27 октября 2021, 01:10  •  85 • Политика
Глава "Нафтогаза" Украины раскритиковал сертификацию "Северного потока - 2" Германией за то, что она не обсуждала это с Киевом.
На Украине возмутились, что Германия не стала обсуждать с Незалежной сертификацию русского газопровода "Северный поток - 2". С соответствующим заявлением выступил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Поводом стала информация, что Министерство экономики Германии завершило анализ безопасности поставок газа в рамках процедуры сертификации "Северного потока - 2". Результаты проверки представлены в Федеральное сетевое агентство страны. При этом процедура сертификации всё ещё продолжается.
Киеву очень не понравился вывод немецкого ведомства, что "Северный поток - 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Евросоюза. По мнению главы "Нафтогаза", немцы были обязаны проконсультироваться с Украиной.
Министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень печально,
- пожаловался Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что Украина, как страна-транзитёр, может рассказать, какую критическую угрозу несёт "Северный поток - 2" безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. После этого глава "Нафтогаза" повторил фейк о том, что Россия якобы ограничивает поставки газа в ЕС.

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