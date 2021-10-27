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"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 01:10 • 85 • Политика
Глава "Нафтогаза" Украины раскритиковал сертификацию "Северного потока - 2" Германией за то, что она не обсуждала это с Киевом.
На Украине возмутились, что Германия не стала обсуждать с Незалежной сертификацию русского газопровода "Северный поток - 2". С соответствующим заявлением выступил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Поводом стала информация, что Министерство экономики Германии завершило анализ безопасности поставок газа в рамках процедуры сертификации "Северного потока - 2". Результаты проверки представлены в Федеральное сетевое агентство страны. При этом процедура сертификации всё ещё продолжается.
Киеву очень не понравился вывод немецкого ведомства, что "Северный поток - 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Евросоюза. По мнению главы "Нафтогаза", немцы были обязаны проконсультироваться с Украиной.
- пожаловался Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что Украина, как страна-транзитёр, может рассказать, какую критическую угрозу несёт "Северный поток - 2" безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. После этого глава "Нафтогаза" повторил фейк о том, что Россия якобы ограничивает поставки газа в ЕС.
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