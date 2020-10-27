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"Не пора ли спецслужбам...": Google блокирует фильм про Беслан, но разрешает оправдание терроризма
27 октября 2020, 18:15 • 46 • Политика
Американский видеосервис YouTube разрешает выкладывание роликов, оправдывающих терроризм, но при этом блокирует документальный фильм Александра Рогаткина "Беслан". Журналист Андрей Медведев задался вопросом: не пора ли российским спецслужбам навестить офис Google?
Так он прокомментировал появление на YouTube (дочерняя структура Google) видеоролика с бывшим шариатским судьёй "Имарата Кавказа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абдуллой Костекским. В нём он поддерживает недавний теракт во Франции, где радикальный исламист убил школьного учителя и отрезал ему голову.
Медведев обратил внимание, что данное видео, которое оправдывает террористическую и экстремистскую деятельность, распространяется на YouTube совершенно свободно, без всяких ограничений. Зато документальный фильм Александра Рогаткина про трагедию в Беслане фактически сервисом заблокирован. Лента имеет пометку: "Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий".
Скриншот:Telegram/Андрей Медведев
Напомним, что 16 октября уроженец Чечни убил учителя французской школы Самюэля Пати в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, а после обезглавил тело. Мотивом для преступления стала демонстрация Пати карикатур на Пророка Мухаммада в школе. Сам преступник был застрелен полицией, когда попытался оказать сопротивление при задержании.
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