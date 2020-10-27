"Не пора ли спецслужбам...": Google блокирует фильм про Беслан, но разрешает оправдание терроризма

Так он прокомментировал появление на YouTube (дочерняя структура Google) видеоролика с бывшим шариатским судьёй "Имарата Кавказа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абдуллой Костекским. В нём он поддерживает недавний теракт во Франции, где радикальный исламист убил школьного учителя и отрезал ему голову.

Медведев обратил внимание, что данное видео, которое оправдывает террористическую и экстремистскую деятельность, распространяется на YouTube совершенно свободно, без всяких ограничений. Зато документальный фильм Александра Рогаткина про трагедию в Беслане фактически сервисом заблокирован. Лента имеет пометку: "Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий".

Этот ролик с рассуждениями про отрезание голов - пропаганда терроризма и межнациональной розни в чистом виде. Не пора ли спецслужбам посетить офис Google на улице Балчуг? Офис к чертям закрыть, а YouTube заблокировать? - задаётся вопросом журналист.

Скриншот:Telegram/Андрей Медведев

Напомним, что 16 октября уроженец Чечни убил учителя французской школы Самюэля Пати в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, а после обезглавил тело. Мотивом для преступления стала демонстрация Пати карикатур на Пророка Мухаммада в школе. Сам преступник был застрелен полицией, когда попытался оказать сопротивление при задержании.