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"Не понимаю, в чем она может признаться" – Путин опроверг работу Бутиной на госорганы России
20 декабря 2018, 15:54 • 90 • Политика
В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о задержанной в США гражданке России Марии Бутиной. По его словам, он не понимает, в чем она может признаться американскому следствию, так как она не работала на госорганы России.
"Я не понимаю, в чем она может признаться, никаких заданий государственных органов России она не выполняла", - заявил российский президент.
"Это я вам ответственно заявляю", - добавил глава Кремля.
Ранее российские дипломаты посетили Бутину в американской тюрьме. По их словам, она остается в одиночной камере в полной изоляции. При этом такой жесткий режим применяется к ней в течение более чем трех месяцев, написали представители дипмиссии в Facebook.
Напомним, 13 декабря Бутина призналась в суде, что работала иностранным агентом под руководством российского чиновника без согласования с Генпрокуратурой США, пошла на сделку с американским следствием и признала вину по ряду пунктов обвинения.
Бутину задержали в США 15 июля. Американская сторона обвиняет ее в попытке повлиять на главных спонсоров Республиканской партии с целью продвижения интересов России.
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