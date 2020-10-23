По словам лидера партии "Британия прежде всего", Крым населён преимущественно русскими. А это значит, что у России больше прав претендовать на этот регион.

Я не понимаю, почему Украина держит регион, который не хочет быть в составе этой страны? С моей точки зрения, если регион населён англичанами - это должна быть английская земля, если украинцами - то украинская, - отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.

Голдинг подчеркнул, что Крым и Донбасс и этнически, и культурологически традиционно являются русскими регионами. Именно поэтому они так тяготеют к России. И по той же самой причине, рассуждает политик, эти земли должны быть частью России.

Он призвал Украину и Европу уважать решение крымчан, как они уважают решение британцев выйти из состава ЕС.

Лидер партии "Британия прежде всего" добавил, что, по его мнению, настоящие враги Украины сегодня находятся на Западе, а не в России. Они стараются столкнуть лбами Москву и Киев, отстаивая сугубо личные интересы.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который состоялся в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ признавать референдум является нарушением права народа на самоопределение.