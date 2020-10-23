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"Не понимаю, почему Украина держится за него": В Лондоне выступили с внезапным откровением о Крыме

23 октября 2020, 20:45  •  60 • Политика
В Лондоне выступили с внезапным откровением о Крыме. Британский политик Пол Голдинг объяснил, почему, несмотря на все протесты Европы, Крым всё равно является российским. Он признался, что не понимает, почему Украина так держится за этот регион.
По словам лидера партии "Британия прежде всего", Крым населён преимущественно русскими. А это значит, что у России больше прав претендовать на этот регион.
Я не понимаю, почему Украина держит регион, который не хочет быть в составе этой страны? С моей точки зрения, если регион населён англичанами - это должна быть английская земля, если украинцами - то украинская, - отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.
Голдинг подчеркнул, что Крым и Донбасс и этнически, и культурологически традиционно являются русскими регионами. Именно поэтому они так тяготеют к России. И по той же самой причине, рассуждает политик, эти земли должны быть частью России.
Он призвал Украину и Европу уважать решение крымчан, как они уважают решение британцев выйти из состава ЕС.
Лидер партии "Британия прежде всего" добавил, что, по его мнению, настоящие враги Украины сегодня находятся на Западе, а не в России. Они стараются столкнуть лбами Москву и Киев, отстаивая сугубо личные интересы.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который состоялся в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ признавать референдум является нарушением права народа на самоопределение.

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