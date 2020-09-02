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"Не понимает, о чём говорит": "Белорусы Крыма" оценили масштабы Тихановской как политика

02 сентября 2020, 15:25  •  81 • Политика
Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец оценил масштабы Светланы Тихановской как политика. "Не понимает, о чём говорит", - охарактеризовал он экс-кандидата в президенты Белоруссии.
Ранее Тихановская дала интервью литовскому порталу LRT. Она считает, что Крым воссоединился с Россией вопреки международным нормам. По факту полуостров российский, но юридически - украинский, отметила политик.
"Человек абсолютно не понимает, о чём он говорит и что происходило в Крыму на самом деле", - считает Чегринец.
Он назвал такие мысли Тихановской о Крыме безрассудными. По мнению главы национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", экс-кандидат в президенты по своим высказываниям не соответствует политическому деятелю даже районного масштаба, а уж тем более республиканского.
Чегринец также добавил, что Светлана Тихановская вторит украинской и западной пропаганде. Белорусам же следует идти за теми лидерами, которые переживают за свою страну и за Союзное государство.
"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев", - цитирует главу "Белорусов Крыма" "РИА Новости".

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