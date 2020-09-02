"Не понимает, о чём говорит": "Белорусы Крыма" оценили масштабы Тихановской как политика

Ранее Тихановская дала интервью литовскому порталу LRT. Она считает, что Крым воссоединился с Россией вопреки международным нормам. По факту полуостров российский, но юридически - украинский, отметила политик.

"Человек абсолютно не понимает, о чём он говорит и что происходило в Крыму на самом деле", - считает Чегринец.

Он назвал такие мысли Тихановской о Крыме безрассудными. По мнению главы национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", экс-кандидат в президенты по своим высказываниям не соответствует политическому деятелю даже районного масштаба, а уж тем более республиканского.

Чегринец также добавил, что Светлана Тихановская вторит украинской и западной пропаганде. Белорусам же следует идти за теми лидерами, которые переживают за свою страну и за Союзное государство.

"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев", - цитирует главу "Белорусов Крыма" "РИА Новости".