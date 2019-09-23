"Не помогли фирменные истерики": Пушков посмеялся над демаршем Украины в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков посмеялся над Украиной, которая "тяжело переживает решение ПАСЕ вернуть Россию".

Украинская делегация устроила очередной демарш и отказалась ехать на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи. "Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота", - напомнил Пушков средства, к которым прибегали украинские депутаты.

По его мнению, большинство членов ПАСЕ не расстроятся, поскольку украинские делегаты многих утомили. "Да и атмосфера без них будет иная", - полагает российский политик.

Ранее Пушков отмечал, что от украинской делегации в ПАСЕ "толку мало, шума и скандалов много", к тому же взносы небольшие. По его мнению, в Страсбурге прекрасно понимают, что украинцы "постоят в позе - и вернутся".

Напомним, российская делегация была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и руководстве ПАСЕ в 2014 году. В настоящее время Россия полностью восстановлена в правах.

Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov