Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почти 100 ошибок и недостатков: В Индонезии огласили длинный список причин катас...
"Правитель слабый, все потерял..." Лишь Раиса спасла Михаила Горбачева...
Война в Югославии — это установление американского мирового порядка
"Чемодан без ручки": Пушков сделал хлесткое сравнение на призыв Трампа...
Главная / Политика

"Не помогли фирменные истерики": Пушков посмеялся над демаршем Украины в ПАСЕ

23 сентября 2019, 09:24  •  228 • Политика
Сенатор Алексей Пушков посмеялся над очередным демаршем украины в ПАСЕ - отказом посылать официальную делегацию на предстоящую сессию. "Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота", - напомнил он о попытках Киева помешать возвращению России в организацию.
Сенатор Алексей Пушков посмеялся над Украиной, которая "тяжело переживает решение ПАСЕ вернуть Россию".
Украинская делегация устроила очередной демарш и отказалась ехать на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи. "Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота", - напомнил Пушков средства, к которым прибегали украинские депутаты.
По его мнению, большинство членов ПАСЕ не расстроятся, поскольку украинские делегаты многих утомили. "Да и атмосфера без них будет иная", - полагает российский политик.
Ранее Пушков отмечал, что от украинской делегации в ПАСЕ "толку мало, шума и скандалов много", к тому же взносы небольшие. По его мнению, в Страсбурге прекрасно понимают, что украинцы "постоят в позе - и вернутся".
Напомним, российская делегация была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и руководстве ПАСЕ в 2014 году. В настоящее время Россия полностью восстановлена в правах.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



228
Источник
Похожие новости
22 сентября 2019, 17:09
Получил от Запада "охранную грамоту": Пушков объяснил, почему Порошенко не боится тюрьмы
22 сентября 2019, 21:39
В посольстве РФ оценили планы пострадавшего в Эймсбери британца подать в суд на Россию
22 сентября 2019, 17:09
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
22 сентября 2019, 18:24
Освобожденные из плена в Камеруне российские моряки отправятся на родину 23 сентября
22 сентября 2019, 17:09
Путин обойдет "баронов" Госдумы ратификацией Парижского соглашения по климату – Bloomberg
23 сентября 2019, 09:24
"Не помогли фирменные истерики": Пушков посмеялся над демаршем Украины в ПАСЕ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
21 сентября 2019, 21:39
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим Киевом в «газовом вопросе»
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.