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"Не помогли фирменные истерики": Пушков посмеялся над демаршем Украины в ПАСЕ
23 сентября 2019, 09:24 • 228 • Политика
Сенатор Алексей Пушков посмеялся над очередным демаршем украины в ПАСЕ - отказом посылать официальную делегацию на предстоящую сессию. "Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота", - напомнил он о попытках Киева помешать возвращению России в организацию.
Сенатор Алексей Пушков посмеялся над Украиной, которая "тяжело переживает решение ПАСЕ вернуть Россию".
Украинская делегация устроила очередной демарш и отказалась ехать на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи. "Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота", - напомнил Пушков средства, к которым прибегали украинские депутаты.
По его мнению, большинство членов ПАСЕ не расстроятся, поскольку украинские делегаты многих утомили. "Да и атмосфера без них будет иная", - полагает российский политик.
Ранее Пушков отмечал, что от украинской делегации в ПАСЕ "толку мало, шума и скандалов много", к тому же взносы небольшие. По его мнению, в Страсбурге прекрасно понимают, что украинцы "постоят в позе - и вернутся".
Напомним, российская делегация была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и руководстве ПАСЕ в 2014 году. В настоящее время Россия полностью восстановлена в правах.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
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