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"Не получится, мерзавцы. Мальчик был": Кто цинично запрещает говорить о смерти мальчика в Донбассе

06 апреля 2021, 19:50  •  135 • Политика
Политконсультант, журналист Царьграда Андрей Перла рассказал о том, почему либералы не стремятся говорить правду об убитом мальчике в Донбассе, который погиб из-за разорвавшейся бомбы украинского беспилотника.
Андрей Перла считает, что либералы, которые не верят в произошедшую в Донбассе трагедию с ребёнком по воле украинской стороны, сами не понимают, насколько страшные события они поддерживают, "отрабатывая повестку" по заданию НАТО.
"Почему они так активничают? Несложно сказать. Провокации в Донбассе сегодня имеют одну цель: когда начнётся большая война, они должны позволить обвинить в её начале Россию", - считает Андрей Перла.
Он уверен, что на самом деле зачинщиком обострений и убийцей мирных жителей является именно и только Украина - эта самая Украина будет бледно выглядеть в мировых СМИ.
С другой стороны, считает эксперт, Украина боится, что "людей охватит та самая ярость благородная, которая вела к победе русских солдат во всех войнах".
"Эти - убивают наших детей. Этим - нет пощады. Поэтому изо всех сил, с надеждой, что им поверят: не было мальчика. Не получится, мерзавцы. Мальчик был", - пишет Перла.

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