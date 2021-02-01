"Не политика, а чистый бизнес": Гаспарян указал на главную цель команды Навального

Для команды блогера Алексея Навального несанкционированные акции протеста стали способом заработка денег. Об этом РИА ФАН заявил политолог Армен Гаспарян.

Он напомнил, что главным организатором протестной активности стал ФБК*, который не волнует дальнейшее будущее участников митингов. Лидеры фонда (Леонид Волков и Иван Жданов) сейчас находятся в Европе.

"Структура настроена таким образом, что абсолютно без разницы, где они сидят. Они будут и дальше пытаться любым возможным способом дестабилизировать ситуацию", - поведал Гаспарян.

Как считает публицист, руководителям протестов необходимы провокации в отношении силовиков и многочисленные аресты. Сами же выходить на улицы они боятся.

"Это всё к политике не имеет вообще никакого отношения. Это в самом что ни на есть чистом виде бизнес", - подчеркнул Гаспарян.

Происходящее можно назвать разминкой перед парламентскими выборами, запланированными на осень 2021 года.

Как передаёт телеканал "360", ранее МИД России потребовал от представителей Госдепартамента США и американского посольства в Москве прекратить попытки вмешательства во внутренние дела РФ. В частности, американские дипломаты называли несанкционированные митинги "запланированными".

Подобное поведение коллег российские дипломаты посчитали очередным доказательством закулисной роли Вашингтона.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - указано в заявлении.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.