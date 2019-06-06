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"Не поехали!" Рогозин ужесточил правила для сотрудников Роскосмоса после побега топ-менеджера

06 июня 2019, 12:24  •  150 • Политика
СМИ выяснили, что Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для сотрудников Роскосмоса. Команда "Не поехали!" была дана после побега за границу одного из топ-менеджеров с допуском к секретным материалам.
О приказе Дмитрия Рогозина с более жёсткими требованиями по поводу зарубежных поездок сотрудников Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли сообщили сразу два источника РИА "Новости". В первую очередь новые требования касаются руководящих работников с допуском к секретности.
Приказ издан под грифом "для служебного пользования", поэтому подробности не раскрываются. Известно, что все требования к сотрудникам Роскосмоса основаны на положениях российского законодательства — но теперь безо всяких расплывчатых формулировок и поблажек.
По закону сотрудники с первой и второй формами допуска к секретным материалам могут выезжать за границу, только если поездку одобрят в ФСБ и Роскосмосе, их загранпаспорта хранятся в так называемых первых отделах и выдаются только на время командировки. А рядовые работники о поездках за границу только уведомляют, но не спрашивают разрешения.
Ранее СМИ узнали о побеге в одну из европейских стран гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина. Как утверждается, он уехал в служебную командировку и из-за границы прислал заявление об отставке. Яскина связывают с хищениями и выводом бюджетных средств в НИИ, которое разрабатывает навигационную аппаратуру.

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