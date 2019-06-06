"Не поехали!" Рогозин ужесточил правила для сотрудников Роскосмоса после побега топ-менеджера

О приказе Дмитрия Рогозина с более жёсткими требованиями по поводу зарубежных поездок сотрудников Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли сообщили сразу два источника РИА "Новости". В первую очередь новые требования касаются руководящих работников с допуском к секретности.

Приказ издан под грифом "для служебного пользования", поэтому подробности не раскрываются. Известно, что все требования к сотрудникам Роскосмоса основаны на положениях российского законодательства — но теперь безо всяких расплывчатых формулировок и поблажек.

По закону сотрудники с первой и второй формами допуска к секретным материалам могут выезжать за границу, только если поездку одобрят в ФСБ и Роскосмосе, их загранпаспорта хранятся в так называемых первых отделах и выдаются только на время командировки. А рядовые работники о поездках за границу только уведомляют, но не спрашивают разрешения.

Ранее СМИ узнали о побеге в одну из европейских стран гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина. Как утверждается, он уехал в служебную командировку и из-за границы прислал заявление об отставке. Яскина связывают с хищениями и выводом бюджетных средств в НИИ, которое разрабатывает навигационную аппаратуру.