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"Не подписывались смотреть, как умирают пациенты": Медсестра раскрыла изнанку "красной зоны"
07 января 2021, 09:10 • 172 • В мире
Медсестра одной из больниц в Калифорнии раскрыла изнанку того, что происходит в "красной зоне", разрыдавшись на камеру и умоляя народ перестать быть безразличными. "Мы не подписывались на то, чтобы смотреть, как умирают пациенты из-за того, что мы физически не можем им помочь", - сквозь слёзы заявила девушка.
Душераздирающее видео из "красной зоны" облетело весь мир. Медсестра Гаяне Чукланцев, работающая в одной из больниц Калифорнии, захлёбываясь слезами, рассказала в TikTok о трагической изнанке функционирования клиник - того, что происходит с медперсоналом, аппаратурой и пациентами.
На записи девушка буквально умоляет людей перестать "быть такими безразличными" и пересидеть праздники дома. В противном случае, обещает медсестра, всё станет ещё хуже.
Хотя куда уж хуже, если послушать её запись?
"У нас нет аппаратов ИВЛ и успокоительных для пациентов. Пациенты мрут как мухи, больницы забиты, мы работаем на износ, - перечисляет на кадрах видео Гаяне. - У нас нет ресурсов, у нас нет сотрудников..."
По словам медсестры, ситуация в связи с увеличивающимся количеством заражённых коронавирусом пациентов настолько сложная, что в больнице на одного врача приходится несколько десятков больных, что затрудняет процесс интубации.
Происходящее в "красной зоне" девушка сравнила с войной. Особенно возмутило её, что в ответ на просьбы о помощи "медсёстрам постоянно твердят: "Вы сами на это подписались".
"Мы не подписывались на то, чтобы смотреть, как умирают пациенты из-за того, что мы физически не можем им помочь", - возмутилась Гаяне.
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