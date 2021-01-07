Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника панде...
Главная / В мире

"Не подписывались смотреть, как умирают пациенты": Медсестра раскрыла изнанку "красной зоны"

07 января 2021, 09:10  •  172 • В мире
Медсестра одной из больниц в Калифорнии раскрыла изнанку того, что происходит в "красной зоне", разрыдавшись на камеру и умоляя народ перестать быть безразличными. "Мы не подписывались на то, чтобы смотреть, как умирают пациенты из-за того, что мы физически не можем им помочь", - сквозь слёзы заявила девушка.
Душераздирающее видео из "красной зоны" облетело весь мир. Медсестра Гаяне Чукланцев, работающая в одной из больниц Калифорнии, захлёбываясь слезами, рассказала в TikTok о трагической изнанке функционирования клиник - того, что происходит с медперсоналом, аппаратурой и пациентами.
На записи девушка буквально умоляет людей перестать "быть такими безразличными" и пересидеть праздники дома. В противном случае, обещает медсестра, всё станет ещё хуже.
Хотя куда уж хуже, если послушать её запись?
"У нас нет аппаратов ИВЛ и успокоительных для пациентов. Пациенты мрут как мухи, больницы забиты, мы работаем на износ, - перечисляет на кадрах видео Гаяне. - У нас нет ресурсов, у нас нет сотрудников..."
По словам медсестры, ситуация в связи с увеличивающимся количеством заражённых коронавирусом пациентов настолько сложная, что в больнице на одного врача приходится несколько десятков больных, что затрудняет процесс интубации.
Происходящее в "красной зоне" девушка сравнила с войной. Особенно возмутило её, что в ответ на просьбы о помощи "медсёстрам постоянно твердят: "Вы сами на это подписались".
"Мы не подписывались на то, чтобы смотреть, как умирают пациенты из-за того, что мы физически не можем им помочь", - возмутилась Гаяне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



172
Источник
Похожие новости
06 января 2021, 18:30
"Бог не делал ошибок": Американцев лишают "отца и матери". Нация прозрела и взбунтовалась
06 января 2021, 06:35
"Пекин поспешил": Версия о зарождении COVID в Ухане разбита учёными
06 января 2021, 13:00
Заразнее Эболы, опаснее COVID: В Конго обнаружили неизвестную инфекцию
07 января 2021, 03:40
"Чокнутые русские": Полуголые дуэлянты на фейерверках из Балашихи раззадорили британцев
06 января 2021, 20:20
Новая атака на "Северный поток": теперь из Норвегии
07 января 2021, 03:40
Четырёхпалые следы сбили с толку: Британке оставили 6 таинственных знаков на машине
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит ...
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin K...
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отде...
07 января 2021, 00:00
Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
03 января 2021, 01:35
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
04 января 2021, 01:25
Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку
02 января 2021, 17:20
Марш Бандеры: В Киеве публично призывали убивать русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.