"Не подать виду - иначе смерть". Греф своим "наездом" на Михалкова дал сигнал элите - политолог

Скандал вокруг михалковского "Бесогона" продолжает обсуждаться в соцсетях. После выхода программы на Youtube появлялись сведения о заказной кампании травли на режиссёра. Кроме того, отмечает политолог Борис Якеменко, неспроста в этих дискуссиях появилась фамилия Германа Грефа.

Эксперт отмечает, что в своей программе Михалков лишь напомнил зрителям циничную речь, некогда произнесённую Грефом, - и началось.

"Михалкова обвинили в "наезде" на Грефа. В чем состоял наезд? Только в том, что Михалков показал выступление Грефа, в котором последний чётко и ясно сказал, что учить людей опасно, так как умных, образованных людей очень трудно колпачить ("манипулировать")", - отмечает политолог.

И в свете этого наезда элита всё поняла: "прочла" сигнал Грефа и "включила для всех остальных уровень "не сметь слышать", "не сметь видеть".

"Похожая схема, помогающая понять происходящее, работала в нацистских концлагерях - увидев, как избивают или убивают узника, другие заключённые должны были не показать виду (иначе смерть), так как можно замечать только то, что хотели эсэсовцы, чтобы узник видел, и он умрёт, если будет наблюдать происходящее, исходя из своих внутренних побуждений. То есть Греф говорит всё что угодно. Но слышать (видеть) это так, как хочет слушатель (зритель), нельзя - нужно видеть и слышать так, как хочет Греф", - поясняет Якеменко.

Потому Михалкова за его принципиальность и начали заклёвывать, полагает он.

"Нельзя слышать "не то". Нельзя смотреть "не так". Нельзя сомневаться в том, что говорит и делает Греф и "элита". И, что важно, нельзя повторять то, что они делают и говорят. Попробуй кто-нибудь скажи, что из народа надо воспитывать безграмотное и тупое быдло - они же, Грефы, внутренне соглашаясь, сотрут за это в порошок, ибо что позволено им, нельзя всем остальным, ибо это незаконное присвоение образа мыслей и возможностей "элиты". <…> Это сигнал. Сигнал всем, что сегрегация уже идёт", - констатировал он в своём телеграм-канале.