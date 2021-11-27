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"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря

27 ноября 2021, 05:45  •  71 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 1 декабря на Украине случится государственный переворот. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко засомневался в этой дате. "Об этом не по телевизору сообщают", - отметил он.
Зеленский сообщил, что у него имеются аудиозаписи, на которых якобы ведутся переговоры между гражданами России и Украины. Они обсуждают олигарха Рината Ахметова и его роль в будущем госперевороте, а также суммы в миллиарды долларов.
Зеленский уверен: Ахметова втягивают в войну против официального Киева намеренно. Глава государства добавил, что в госперевороты вообще не верит.
Ростислав Ищенко считает, что Зеленский и Ахметов являются противниками, но у кого из них силовой перевес, пока непонятно. На данный момент конкретных действий не предпринимается, только слова. Причина в том, что возможности ни у одного, ни у другого ударить по оппоненту нет.
Решающим могло бы стать участие силовых структур. Однако на Украине эти организации обычно ведут себя тихо, а потом просто присоединяются к победившей стороне, отметил эксперт.
По его мнению, есть вероятность того, что государственный переворот на Украине действительно случится, но вряд ли его дата будет известна заранее.
"Тем более, если ты знаешь, что у тебя на 1 декабря назначен переворот, то об этом не по телевизору сообщают, а принимают срочные меры против тех, кто этот переворот организовал", - произнёс Ищенко в эфире радио Sputnik.

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