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"Не перевешивают вложенные деньги": Американист - почему новые санкции не остановят "Северный поток - 2"
19 декабря 2019, 17:09 • 72 • В мире
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал новый пакет санкций, которые приняли в США. Американист заявил, что экономические меры не смогут остановить "Северный поток - 2". По словам Блохина, всего строительство оценивают в 40 млрд евро. Работы окончены уже на 80%. "Санкции не перевешивают вложенные деньги", - говорит американист.
Конгресс США одобрил очередной крупный пакет антироссийских санкций. Американист Константин Блохин объяснил, почему даже эти экстренные меры не смогут остановить строительство "Северного потока - 2".
"Россия во всех документах стратегического характера назначена главным противником США. Поэтому не принять не могли. Но другое дело, получится ли США затормозить "Северный поток - 2". Я думаю, вряд ли. Потому что, во-первых, проект завершен на 80%. Уже вложена колоссальная сумма, и санкции не перевешивают вложенные деньги. Стоимость 40 млрд евро, там 9 млрд Европа должна заплатить. То есть в "Северный поток - 2" вложились настолько, что эти санкции ущерб не перевешивают", - считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Кроме того, эксперт напомнил, что это вопрос "энергетического выживания" Германии и Европы. По мнению специалиста, Европа не хочет оказаться зажатой в "американских тисках".
"Европа получает большую часть своих углеводородов как раз с Ближнего Востока. И представьте себе, что ещё она будет получать дорогой сжиженный газ американский, он дороже. И Европа тем самым становится зажата в американских тисках. И единственный способ как-то диверсифицировать - это как раз строить "Северный поток - 2". Это вопрос энергетической безопасности Германии и Европы, так как Германия - экономический центр Европы", - говорит Блохин.
Но главный вред эти санкции наносят даже не русским и не европейцам. Эксперт считает, что они наносят удар по "евроатлантической солидарности". Блохин говорит, что теоретически "Трамп может наложить вето". Но это невозможно себе представить: как раз сейчас идет процедура импичмента.
"Я думаю, что санкции будут приняты, но у американцев ничего не получится. Наш МИД посчитал, что американцы уже приняли 75 пакетов санкций. Если бы санкции были эффективны, они бы ограничились двумя-тремя пакетами. А их 75. Это какая-то санкционная вендетта. Но она не особо-то эффективная, потому что есть экономическая независимость. У нас товарооборот между США и Россией - 27 млрд долларов, в то время как между США и Китаем - 600 млрд долларов", - подытожил эксперт.
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