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"Не перехват": Истребители США лишь сопроводили бомбардировщики России - Минобороны
09 августа 2019, 00:39 • 20 • Политика
В Минобороны России отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95. Оказалось, что американские истребители просто сопровождали российские бомбардировщики над нейтральными водами.
Министерство обороны России ответило на заявления США о "перехвате" американскими истребителями F-22 и F-18 двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В ведомстве заявили, что самолёты США просто сопровождали бомбардировщики России, выполнявшие полёт над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений "Океанский щит - 2019".
Отмечается, что продолжительность полёта Ту-95МС превысила десять часов. Ранее аналогичные полёты бомбардировщики России выполнили над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря и Тихого океана.
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