Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не подадут Путину руки!
Марш нациков Порошенко организует убийца Бузины (Руслан Осташко)
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное...
Русский сторожевой корабль "взял на мушку" эсминец ВМС США Porter в Чё...
Главная / Политика

"Не перехват": Истребители США лишь сопроводили бомбардировщики России - Минобороны

09 августа 2019, 00:39  •  20 • Политика
В Минобороны России отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95. Оказалось, что американские истребители просто сопровождали российские бомбардировщики над нейтральными водами.
Министерство обороны России ответило на заявления США о "перехвате" американскими истребителями F-22 и F-18 двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В ведомстве заявили, что самолёты США просто сопровождали бомбардировщики России, выполнявшие полёт над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений "Океанский щит - 2019".
"Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчёркивается в заявлении.
Отмечается, что продолжительность полёта Ту-95МС превысила десять часов. Ранее аналогичные полёты бомбардировщики России выполнили над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря и Тихого океана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
08 августа 2019, 08:24
Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием
08 августа 2019, 22:39
Медведев считает, что Киргизия исчерпала "лимит на революции"
08 августа 2019, 19:24
В Совфеде заявили, что прогнозы о вмешательстве США в выборы России подтвердились
08 августа 2019, 18:09
Смертельный порыв ветра: В Тольятти расследуют трагедию с солдатом-парашютистом
08 августа 2019, 21:24
Сербский политик хочет бороться с "Великой Албанией" при помощи России
08 августа 2019, 18:09
США и Турция договорились о военной операции в Сирии - Чавушоглу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
03 августа 2019, 21:09
Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой
02 августа 2019, 14:28
Студия замерла! Экс-депутат Рады ОБРУШИЛАСЬ на Зеленского с обвинениями: "Украину рушат и ломают"
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.