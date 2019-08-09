"Не перехват": Истребители США лишь сопроводили бомбардировщики России - Минобороны

Министерство обороны России ответило на заявления США о "перехвате" американскими истребителями F-22 и F-18 двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В ведомстве заявили, что самолёты США просто сопровождали бомбардировщики России, выполнявшие полёт над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений "Океанский щит - 2019".

"Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчёркивается в заявлении.

Отмечается, что продолжительность полёта Ту-95МС превысила десять часов. Ранее аналогичные полёты бомбардировщики России выполнили над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря и Тихого океана.