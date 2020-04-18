"Не парьтесь": Лукашенко раскритиковал подаренные Россией тесты на коронавирус

Негативное впечатление о российских тестах у Лукашенко сложилось после исследования с их помощью граждан России, которые прибыли в Белоруссию, чтобы работать на АЭС в город Островец. 15 человек были госпитализированы, им оказали медицинскую помощь. При исследовании российскими тестами у всех результат оказался положительным.

"Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусный", - цитирует Лукашенко портал Tyt.by.

При общении с прессой белорусский президент опроверг высказывание Владимира Путина. Напомнил: российский лидер заявлял, что эффективность российских тест-систем составляет 40%. Лукашенко отметил, что, по его ощущениям, этот показатель 30%. При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил об эффективности этих систем в 60%.

"Не парьтесь по поводу этой болезни", - призвал сограждан президент Белоруссии.

Он добавил, что вирус новый, связанные с ним ошибки нормальны, так как остаётся "слишком много неизвестного".