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"Не парьтесь": Лукашенко раскритиковал подаренные Россией тесты на коронавирус
18 апреля 2020, 21:10 • 63 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике российские тесты на коронавирус. Россия подарила 10 тысяч таких тестов, но белорусские и китайские лидеру страны показались лучше. "Не парьтесь по поводу этой болезни", - добавил Лукашенко.
Негативное впечатление о российских тестах у Лукашенко сложилось после исследования с их помощью граждан России, которые прибыли в Белоруссию, чтобы работать на АЭС в город Островец. 15 человек были госпитализированы, им оказали медицинскую помощь. При исследовании российскими тестами у всех результат оказался положительным.
"Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусный", - цитирует Лукашенко портал Tyt.by.
При общении с прессой белорусский президент опроверг высказывание Владимира Путина. Напомнил: российский лидер заявлял, что эффективность российских тест-систем составляет 40%. Лукашенко отметил, что, по его ощущениям, этот показатель 30%. При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил об эффективности этих систем в 60%.
"Не парьтесь по поводу этой болезни", - призвал сограждан президент Белоруссии.
Он добавил, что вирус новый, связанные с ним ошибки нормальны, так как остаётся "слишком много неизвестного".
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