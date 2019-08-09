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"Не ожидал такого позора": На обвинения в злоупотреблении Гварамия разразился угрозами

09 августа 2019, 20:09  •  70 • В мире
После того как Генпрокуратура Грузии озвучила обвинение в адрес экс-директора "Рустави-2" Ники Гварамии в злоупотреблении полномочиями, что нанесло ущерб телеканалу, сам фигурант уголовного дела разразился в соцсети угрозами в адрес основателя и председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. "Я действительно не ожидал такого позора вообще", - заявил при этом Гварамия.
Ранее стало известно о том, что против экс-гендиректора "Рустави-2" Ники Гварамии было возбуждено уголовное дело по статье "использование руководящих, представительских или других специальных полномочий на предприятии или в иной организации в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб".
Фактически же он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в результате чего телеканалу был нанесен тот самый "значительный ущерб".
Сам же Гварамия весьма эмоционально отреагировал на эту новость у себя в Facebook.
"Я действительно не ожидал такого позора вообще", - заявил экс-гендиректор.
Напомним, ранее сообщалось, что новый владелец грузинской телекомпании "Рустави-2" Кибар Халваши уволил генерального директора канала Николоза Гварамию, допустившего мат в эфире и обещавшего мочиться в экспортные вина и минералку. После этого скандальный гендиректор потребовал $5 миллионов за своё увольнение.
Сам Гварамия сейчас пишет на странице в соцсети, что у него есть долговое соглашение с Intermedia.
"Я продал дом и взял деньги у "Интермедиа", чтобы заплатить зарплату", - уверяет Гварамия, добавив, что "все документы в СМИ были изъяты из прокуратуры": - На допросе вас все равно спросят об этом. Если бы вы были виноваты, как бы вы не упомянули об этом?"
А после разразился градом угроз в адрес основателя и председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, заявив "открыто и недвусмысленно: коррупция - это тема, с которой смягчаются некоторые из худших преступлений".
Гварамия пытается уверить, что это его "красная линия", которую, мол, перешел уже во второй раз Иванишвили.
"Ждите моего ответа сейчас, - пригрозил он политику. - Моя мама будет звать тебя Бидзиной Иванишвили. Вы спасли меня на 7 лет, теперь я приду к концу и сделаю вас капиталистом. Лично. Я обещаю".
Фото: facebook/nika.gvaramia.129
Напомним, экс-гендиректора уже вызвали в прокуратуру для того, чтобы лично предъявить ему обвинения. А уже после этого в суде будет решаться вопрос с мерой пресечения для Гварамии.

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