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"Не отвечали условиям": Молдавские пограничники запутались в объяснениях отказа российским журналистам

20 февраля 2019, 00:54  •  79 • Политика
Глава пресс-службы молдавской пограничной полиции Раиса Новицки предоставила пространное объяснение тому, почему в праве на въезд в страну было отказано нескольким съемочным группам из России. По ее словам, они якобы "не отвечали условиям для разрешения пересечения государственной границы".
Напомним, что ранее в администрации президента Молдавии Игоря Додона заявили, что съёмочным группам телеканалов НТВ и "Россия 1" было отказано в праве посетить страну.
Госпожа Новицки сверх того уточнила, что визит российских журналистов не был согласован с пограничной полицией. Согласно ее сообщению, все члены съемочных групп, после того, как им было отказано во въезде в Молдавию, вылетели в Москву обратным рейсом.
Всего на молдавской границе было заблокировано пять российских граждан.
"Пятерым гражданам России, которые представились командами журналистов, было отказано во въезде в Республику Молдова по той причине, что они не отвечали условиям для разрешения пересечения государственной границы. В обоих случаях цель визита не была обоснована", — сказала Раиса Новицки.
Ее слова приводит РИА Новости.

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