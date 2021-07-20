"Не отступать": Президент Путин и Патриарх Кирилл объявили о начале Русского прорыва

Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, почему статья Владимира Путина по "украинскому вопросу" и письмо Патриарха Кирилла семье русского мальчика, пострадавшего в Киргизии, находятся "в одной канве". И разъяснил, чем станет для России это единодушие светской и духовной властей.

В прямом эфире своей авторской программы "Полный контакт" Владимир Соловьёв отдельно остановился на статье главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев" и письме семье русского мальчика, пострадавшего в результате конфликта на национально-религиозной почве в Киргизии:

Эта статья Путина и этот поступок, это письмо Патриарха - в одной канве. Заканчивается время, когда мы рассеивали земли и отдавали своих людей. Мы устали отступать, мы больше не будем отступать, мы будем биться за наших единоверцев, за тех людей, которые считают себя русскими... И мы никого не оставим в беде… Всё. Хватит. И это будет не только по отношению к Киргизии. Это будет по отношению к любой стране, где есть русские. Нам нужно разработать механизмы их защиты.

Слова Владимира Соловьёва, а также единодушные действия президента и Патриарха прокомментировал руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков:

В последние годы мы, русские люди, с большим трудом, буквально по капле выдавливаем из себя страшное наследие не только "лихих 1990-х", но и антирусской национальной политики советского периода. Разбазаривание русских земель и предательство русских людей - это не только перестроечные и постперестроечные реалии. Плоды ленинской национальной политики налицо и на той же Украине, и в той же Киргизии, и во многих других осколках исторической России. А потому единодушие президента и Патриарха в вопросах отстаивания исторической правды, русских национальных интересов, ключевым из которых является поддержка наших соотечественников и единоверцев во всём мире, очень обнадёживает.

По утверждению Тюренкова, Владимир Путин и Патриарх Кирилл фактически объявили о начале Русского прорыва, Русского реванша. "И то, что Владимир Соловьёв на это обратил внимание, многого стоит. Этот опытный политический аналитик и журналист просто так воздух не сотрясает. Если он подметил эту тенденцию в развитии Государства Российского, значит, так и есть", - поддержал высказывание Владимира Соловьёва глава идеологического отдела Первого русского.

При этом, по мнению эксперта, и статья Владимира Путина, и письмо Патриарха Кирилла, и слова Владимира Соловьёва должны стать руководством к действию для всех ответственных лиц. "Очень странно, когда на государственных каналах мы нередко видим откровенную русофобию, а чиновники из высоких кабинетов не только позволяют себе неуважительное отношение к Русской Церкви, но и откровенно глумятся над верующими", - подчеркнул Михаил Тюренков, добавив, что только в том случае, когда вся правящая элита Государства Российского перестанет стесняться слова "русский", а к Православию начнёт относиться хотя бы с надлежащим почтением, столь долгожданный всемирный Русский прорыв сможет реализоваться в полной мере. "А без него нам никак, отступать некуда, позади Третий Рим", - завершил руководитель идеологического отдела нашего телеканала.