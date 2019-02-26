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"Не отставать от шумеров": В Риге осквернили памятник Пушкину

26 февраля 2019, 09:39  •  87 • Политика
В Риге в очередной раз осквернили памятник Александру Пушкину, установленный к 200-летию поэта. По мнению историка Армена Гаспаряна, это произошло оттого, что латыши не хотят отставать от украинских "шумеров".
В Риге, где последние годы от рук вандалов страдают памятники советским воинам, добрались и до бронзового Александра Пушкина в парке Кронвальда. Неизвестные отпилили трость, которую скульптор вложил в руку поэта.
Это не первое покушение на Пушкина со стороны латышских националистов. Ранее у него уже пытались отпилить трость. В 2017 году на шею поэта набрасывали петлю, затем фигуру наряжали в саван.
"В Риге не хотят отставать от шумеров в проявлениях дикости", - пишет в твиттере историк и публицист Армен Гаспарян.
В Риге не хотят отставать от шумеров в проявлениях дикости. Осквернен памятник Пушкину. Вандалы спилили трость у памятника возле городского канала в парке Кронвальда pic.twitter.com/H2e2tFygoe
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) February 26, 2019

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