В Риге в очередной раз осквернили памятник Александру Пушкину, установленный к 200-летию поэта. По мнению историка Армена Гаспаряна, это произошло оттого, что латыши не хотят отставать от украинских "шумеров".

В Риге, где последние годы от рук вандалов страдают памятники советским воинам, добрались и до бронзового Александра Пушкина в парке Кронвальда. Неизвестные отпилили трость, которую скульптор вложил в руку поэта.

Это не первое покушение на Пушкина со стороны латышских националистов. Ранее у него уже пытались отпилить трость. В 2017 году на шею поэта набрасывали петлю, затем фигуру наряжали в саван.

"В Риге не хотят отставать от шумеров в проявлениях дикости", - пишет в твиттере историк и публицист Армен Гаспарян.