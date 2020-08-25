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"Не отличались ни умом, ни сообразительностью": Кто сорвал военную форму в Белоруссии

25 августа 2020, 19:30  •  78 • Политика
Силовик рассказал о "бывших военных" из Белоруссии, которые выбрасывали форму в знак поддержки белорусской оппозиции.
В Белоруссии ряд "бывших военных" выбросили свою форму в знак поддержки белорусской оппозиции. О том, что это за люди, рассказал в интервью один из белорусских силовиков.
По его словам, он узнал двоих из пяти "бывших военных" как своих сослуживцев. Было отмечено, что эти ребята не отличались ни умом, ни сообразительностью. Один из них вообще провёл половину срока службы в медицинском пункте и был изгоем.
Как объяснил военнослужащий, тот парень постоянно жаловался на боль в ногах и искал какие-то лёгкие пути, пока его сослуживцы работали над собой и занимались самосовершенствованием. Из-за этого коллектив его не принимал.
Подводя итог, силовик отметил, что форму выбросили от силы человек пять. Для Белоруссии да и любой страны в целом это мизерная цифра, сказал он в интервью "КП".

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