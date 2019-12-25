"Не отказывался от переработок": В Британии почтальон стал жертвой "рождественской лихорадки"

42-летний почтальон из Эссекса по имени Пол Краш скончался прямо на работе: по окончании очередного 12-часового рабочего дня мужчина пожаловался на сердце и чуть позже скончался. У него остались двое детей 4 и 8 лет, а также жена.

Коллеги Пола рассказали, что последние 6 недель почтальоны компании работают в авральном режиме в связи с рождественской лихорадкой, а вместо обычных 100 пакетов в день доставляют по 240. К тому же Пол никогда не отказывался от переработок, вспоминают коллеги.

А в Сиднее 17 человек получили травмы во время предновогодней акции в одном из торговых центров. Люди рисковали жизнью ради незначительных подарков. Во время акции с потолка здания начали падать воздушные шары, в которых находились подарочные карты и призы. Посетители ТЦ стали ловить их, началась давка. Самые тяжёлые травмы у пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.