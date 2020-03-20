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"Не откажутся от "Северного потока - 2": Эксперт посоветовал решить вопрос страхования "Академика Черского" по примеру Ирана

20 марта 2020, 13:35  •  93 • Политика
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович считает, что нужно воспользоваться опытом Ирана по обходу санкций Запада. Только так можно решить проблему страхования судна-трубоукладчика "Академик Черский".
Эксперты полагают, что маршрут российского судна "Академик Черский" был изменён для того, чтобы трубоукладчик достиг сектора, где достраивается "Северный поток - 2". Но если это произойдёт, то США тут же введут новые санкции против РФ. Митрахович отметил, что государство может столкнуться и с другими проблемами. Например, страховые компании не захотят давать гарантий, ведь многие из них находятся под управлением Запада и сами не защищены от влияния Соединённых Штатов. Эксперт уверен: "Северный поток - 2" всё-таки будет достроен.
"Я не считаю, что проблемы со страхованием «Академика Черского» будут критическими настолько, что Россия откажется от проекта "Северный поток – 2" и его не завершит", – сообщил Митрахович.
Он посоветовал брать пример с Ирана в тех моментах, когда ему нужно было обойти западные санкции, чтобы иностранным покупателям продолжать поставки нефти.
"Я думаю, что в какой-то степени можно провести аналогию с "Академиком Черским" – так или иначе кто-то его застрахует", – добавил эксперт.
Митрахович напомнил, что и другие страны, которые находились под санкциями, находили возможность экспортировать свою нефть. Но именно иранский опыт дал понять, что западные санкции не способны опустить уровень поставок до нуля. В материале ИА Baltnews сказано, что Европа заинтересована в источнике дешёвого газа, который будет считаться надёжным. Именно поэтому и Германия, и другие государства не откажутся от "Северного потока - 2", а в дальнейшем и вовсе изменят ситуацию в положительную для России сторону.

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