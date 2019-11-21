"Не остров, а только его часть": В Китае снова поблагодарили Путина за возвращение "чёрного медведя"

В материале, опубликованном китайским изданием Baijiahao, автор пускается в пространные рассуждения о том, что Китай с трудом "восстанавливает утраченные территории". И о "возвращении" Большого Уссурийского острова (китайцы его называют Островом чёрного медведя) журналист пишет с неподдельным восторгом.

Немалую часть публикации автор посвятил рассуждениям о том, что, мол, раньше земли прирастали в результате войн. Вот и Советский Союз после падения Российской империи по площади был "значительно меньше", зато потом якобы "захватывал территории при помощи военных действий".

"После распада СССР Россия была первой и главной преемницей, именно поэтому на сегодняшний день Российская Федерация является самой большой по площади страной в мире", - сообщает автор.

При этом Китай, по версии журналиста, был якобы такой слабый, что не мог себе позволить идти такой же дорогой завоеваний. Поэтому, печалится китайский журналист, после распада СССР Большой Уссурийский остров, который "в 1929 году оккупировали Советы", отошёл Российской Федерации.

Зато теперь Пекин "возвращает свои земли путём переговоров", а судьба Большого Уссурийского была решена благодаря тому, что Владимир Путин стал президентом России: он сдержал данное когда-то слово и вернул КНР территорию, "захваченную 79 лет назад". Произошло это в 2008 году.

На самом же деле китайский журналист не очень точен. Действительно, спор об этом острове шёл между Россией и Китаем очень давно, с 1860 года. Долгое время статус острова оставался неопределённым, а граница между государствами проходила по реке Амур.

Затем, в 20-х годах прошлого века, контроль над Большим Уссурийским (общая площадь - 350 квадратных километров) и соседним небольшим островом Тарабаровым взяли советские войска. Во время Второй мировой войны острова захватили японцы, затем они снова стали территорией СССР, а собственно сам спор за Большой Уссурийский и ряд мелких островов начался только в 1964 году.

В 2004 году между Россией и Китаем было заключено соглашение, которое разрешило давний территориальный спор: Пекин получил 170 из 350 квадратных метров этого острова. Демаркация границы была завершена в 2008 году.