"Не оставили выбора": Зеленский решился на "карабахский сценарий" - Коц

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал решение СНБО Украины "менять подходы к урегулированию в Донбассе", разрешив стрелять на линии разграничения. По мнению Коца, президенту Украины Владимиру Зеленскому просто не оставили выбора, заставив решиться на "карабахский сценарий".

По мнению Коца, разрешение Киева стрелять на линии разграничения на Донбассе продиктовано желанием попытаться разорвать Россию "по всем фронтам".

"Чтобы где-нибудь, да прохудилось. Сейчас ещё в Сирии что-то должно начаться, по законам жанра", - пишет Коц в Telegram-канале.

Он напомнил, что в Киеве пристально следили за войной в Закавказье, и Баку на глазах у всех решил проблему, ключ к которой почти 30 лет подбирали крупнейшие мировые державы.

"При поддержке Турции Азербайджан за 45 дней не просто взломал оборону Карабаха, но и показал почти полное техническое превосходство. И первую скрипку (даже больше психологическую, чем боевую) в этой войне играли, конечно, ударные беспилотники, которые Баку в промышленных масштабах закупал в последние годы", - поясняет Коц.

Применение этих беспилотников не могло не впечатлить украинских генералов, считает журналист. Но больше всех они понравились той части украинских политиков, "которая бредит силовым решением вопроса Донбасса".

Именно поэтому Киев уже купил шесть турецких беспилотников "Байрактар" и 200 высокоточных ракет к ним и собирается приобрести ещё от пяти до 15, добавляет Коц.

"Но украинские генералы подсчитали - чтобы "гарантированно разбить" ударными беспилотниками силы ДНР, надо хотя бы 50 "Байрактаров". И для этого Киев готов организовать совместное с Анкарой производство этих дронов на территории Украины", - отмечает журналист.

Но, по его словам, эти планы неспешно строились Киевом до победы Баку в Карабахе, после всё резко изменилось.

"Слишком заразительный пример показали Турция и Азербайджан украинской "партии войны". Рискнёт ли Зеленский хотя бы на операцию в Донбассе? А вот тут, увы, даже сомневаться не приходится. Менталитет политической и националистической верхушки Украины, похоже, просто не оставляет Зеленскому выбора", - считает Коц.

По его словам, Зеленский, отказавшись, рискует остаться в истории Украины "самым трусливым президентом", и ему этого не простят.