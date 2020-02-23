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"Не оставили сиротами американских детей": Баранец о возможных последствиях толкотни с русским "Тигром"

23 февраля 2020, 00:24  •  58 • Политика
В Сирии произошёл дорожный конфликт: по дороге шёл российский броневик "Тигр", а БТР США его откровенно подрезал. Как заявил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец, американцы устроили толкотню, а "русские проявили милосердие и не оставили сиротами детей американских солдат".
По словам Баранца, такой манёвр на дороге был вызван "вредностью и подлостью" военнослужащих США. Этот инцидент можно рассматривать как бикфордов шнур войны.
"Вы знаете, вот эти американцы – они мне напоминают сопливых детей, которые с зажигалкой играются над цистерной с бензином. Они даже не понимают, к чему это может привести".
Военный обозреватель отметил, что Россия в любой момент может "устроить удовольствие" США, если эта страна решит с нами повоевать.
"Но нам жалко американских матерей, и жён, и детей. Нам не хочется оставлять слишком много жён вдовами, а детей безотцовщиной. Но мы к этому, я подчёркиваю, мы к этому готовы. На всю жизнь отобьём охоту толкаться с "русским медведем", – произнёс Виктор Баранец.
Он добавил, что США очень выгодно подтягивание российских войск в Сирию. Американцы собираются устроить второй Афганистан, но вряд ли этого добьются.

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