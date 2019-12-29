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"Не оставили надежд": Пушков оценил санкции США по "Северному потоку - 2"

29 декабря 2019, 04:39  •  29 • В мире
Сенатор Алексей Пушков оценил санкции США по газопроводу "Северный поток - 2". Российский политик заявил, что они "не оставили надежд" на улучшение отношений между странами. По мнению Пушкова, в предвыборный период в США никаких сдвигов точно не будет.
Алексей Пушков сделал заявление по санкциям США против проекта "Северный поток - 2". По словам сенатора, сначала ещё могли быть иллюзии об улучшении отношений Москвы и Вашингтона. Но новые экономические меры не оставили никаких надежд на диалог двух государств. Пушков также напомнил об обещаниях президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, которые он давал в своём Twitter.
"А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны", - считает Алексей Пушков.
Напомним, Америка всё же ввела санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода.
В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) рассказали, сколько времени займёт проектирование и строительство судна, которое может уложить трубы для "Северного потока - 2". Глава корпорации заявил журналистам, что сегодня таких кораблей в России нет. Алексей Рахманов считает, что технически в этом нет ничего сложного, а "страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать всё". Но на работы нужно минимум четыре года.
В Минэнерго заявили, что газопровод "Северный поток - 2" может достроить трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке. Глава ведомства Александр Новак отметил, что на подготовку судна потребуется некоторое время. Тем не менее министр ожидает, что газопровод по дну Балтийского моря будет достроен и запущен до конца 2020 года.

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