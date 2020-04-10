|
"Не останется без ответа": Захарова заявила, что "преступление" против Конева Чехии с рук не сойдёт
10 апреля 2020, 15:35 • 127 • Политика
Спикер МИД РФ Захарова заявила, что "преступление" против памятника маршалу Коневу Чехии с рук не сойдёт. Она подчеркнула, что данный поступок пражских властей "не останется без ответа" и станет "долгосрочным раздражителем" в отношениях между странами.
Спикер МИД РФ Мария Захарова предупредила, что недавний демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице не останется без ответа России.
Дипломат подчеркнула, что данные действия пражских властей могут надолго оставить негативный след на взаимоотношениях наших стран.
Она добавила, что удивлена бездействием центрального руководства Чехии, которое даже не смогло положить конец этой "глумливой активности" муниципальных чиновников.
Снос скульптуры маршала Советского Союза был осуществлен в самом начале этого месяца. Ранее это событие прокомментировала журналистка Ольга Скабеева. Она заметила, что чешские власти намеренно избавились от памятника "под шумок" коронавируса, напомнив, что они собирались сделать это ещё осенью 2019 года.
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2020, 14:00
|
06 апреля 2020, 07:35
|
08 апреля 2020, 04:35
|
06 апреля 2020, 23:35
|
03 апреля 2020, 22:35
|
07 апреля 2020, 07:35
|
04 апреля 2020, 03:35