"Не останется без ответа": МИД России предупредил о последствиях за высылку 12 дипломатов

МИД предупредил, что высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа. "Необязательно симметричного", - уточнили в ведомстве.

Высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа. С таким заявлением выступили по поводу случившегося в Министерстве иностранных дел России.

Речь идёт о решении США под надуманным предлогом объявить персонами нон-грата 12 русских дипломатов, входящих в постоянное представительство России в ООН. Им дали срок до 7 марта на то, чтобы покинуть США.

Высылка 12 дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа, необязательно симметричного,

- заявили в МИД России.

Ранее с аналогичными заявлениями выступил постпред России при ООН Василий Небензя.