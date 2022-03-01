|
"Не останется без ответа": МИД России предупредил о последствиях за высылку 12 дипломатов
01 марта 2022, 22:05 • 51 • Политика
МИД предупредил, что высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа. "Необязательно симметричного", - уточнили в ведомстве.
Высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа. С таким заявлением выступили по поводу случившегося в Министерстве иностранных дел России.
Речь идёт о решении США под надуманным предлогом объявить персонами нон-грата 12 русских дипломатов, входящих в постоянное представительство России в ООН. Им дали срок до 7 марта на то, чтобы покинуть США.
- заявили в МИД России.
Ранее с аналогичными заявлениями выступил постпред России при ООН Василий Небензя.
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 февраля 2022, 09:45
|
26 февраля 2022, 10:45
|
24 февраля 2022, 10:55
|
24 февраля 2022, 20:50
|
27 февраля 2022, 01:55
|
24 февраля 2022, 03:20
|
27 февраля 2022, 01:55