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"Не останется без ответа": МИД России предупредил о последствиях за высылку 12 дипломатов

01 марта 2022, 22:05  •  51 • Политика
МИД предупредил, что высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа. "Необязательно симметричного", - уточнили в ведомстве.
Высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа. С таким заявлением выступили по поводу случившегося в Министерстве иностранных дел России.
Речь идёт о решении США под надуманным предлогом объявить персонами нон-грата 12 русских дипломатов, входящих в постоянное представительство России в ООН. Им дали срок до 7 марта на то, чтобы покинуть США.
Высылка 12 дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке не останется без ответа, необязательно симметричного,
- заявили в МИД России.
Ранее с аналогичными заявлениями выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

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