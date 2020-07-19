"Не останавливаются ни перед чем": Глава МИД Китая пожаловался Лаврову на США

Глава МИД Китая Ван И провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ван И пожаловался на действия США. Министр иностранных дел Китая убеждён, что даже пандемию Штаты используют для своих политических игр и "дискредитации других стран".

"Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие", - говорится в заявлении Ван И.

Глава МИД КНР отметил, что Америка совершенно не скрывает, что ставит интересы своей страны выше всех других. "Доводят до крайности эгоизм, политику односторонних действий и запугивания", - подчеркнул китайский министр. Он также заметил, что в отношениях США и Китая возродились маккартизм и менталитет холодной войны. Штаты лишь провоцируют идеологическое противостояние и не обращают внимания на нормы международного права.

Ван И считает, что Россия и Китай должны продвигать на международной арене отношения, основанные на справедливой позиции.