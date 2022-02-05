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"Не останавливают нас": Русские в Казахстане продают недвижимость и готовятся бежать

05 февраля 2022, 01:25  •  117 • В мире
Лариса Гребенникова родилась и выросла в Казахстане. Караганда – её родной город. Но вскоре женщина и её семья уедут. Так же собираются поступить очень многие. Русские продают недвижимость и готовятся бежать. "Не останавливают нас", - рассказала Лариса.
События января 2022 года многие русские в Казахстане вспоминают со страхом. Тогда пришло осознание, что оставаться в стране, где они родились и/или прожили много лет небезопасно.
По словам Ларисы, её муж всегда был против кардинальных перемен в жизни и смены места жительства. В Караганде у него перспективный и активно развивающийся бизнес, налажены партнёрские отношения, есть авторитет.
"Но даже эти факторы уже не останавливают нас", - призналась женщина.
После январских протестов её супруг вдруг сам поднял тему переезда. Чувство беспокойства сопровождает людей уже несколько недель. Клиенты салона красоты, принадлежащего Ларисе, тоже признаются: продают недвижимость и готовятся бежать. Многим из них действительно есть что терять.
Кандидат экономических наук Алия Абдикаримова прокомментировала ситуацию ИА NewTimes.kz. Январские события стали катализатором миграционной активности даже среди коренного населения. Средний класс больше не чувствует стабильности и безопасности.
Политологи говорят об отдалённых последствиях произошедшего. Через несколько лет Казахстан ощутит "утечку мозгов". По статистике, из 10% людей, собирающихся уезжать, половина – русские, треть – казахи. 77% эмигрировавших из Казахстана – люди с высшим образованием.

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