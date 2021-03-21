"Не останавливайтесь, Владимир Владимирович!": Путину дали подсказку о новом пополнении России

Президенту Владимиру Путину дали подсказку не останавливаться на достигнутом, а продолжить пополнение территорий России после соединения с Крымом. "Не останавливайтесь, Владимир Владимирович!" - пожелали российскому лидеру.

В интервью Telegram-каналу военного эксперта Алексея Леонкова "Мадуро - не дура" президент России Владимир Путин дал ответ на вопрос, не считает ли он возвращение Крыма главной вехой за последние 20 лет.

Глава государства ответил, что главной задачей для него является восстановление страны как единого государства. По словам Путина, опасная черта, за которой страну могли ожидать непредвиденные негативные события, произошла в 1990-х годах. Президент уточнил, что только благодаря русскому народу трудные времена были преодолены.

Возвращение Крыма Путин назвал самым ярким историческим событием в борьбе за укрепление государства. Российскому лидеру пожелали "не останавливаться на достигнутом", а также дали подсказку о новом пополнении России после Крыма.