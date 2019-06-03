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"Не осознают разницу между реальностью и вымыслом": Автор напугавшего Украину ролика изумился поднявшемуся шуму
03 июня 2019, 22:39 • 103 • В мире
Автор ролика об альтернативной реальности, напугавшего Украину, изумился поднявшемуся в итоге шуму. "Украинцы не осознают разницу между реальностью и вымыслом", - отметил он в своём следующем видеоролике.
Напомним, нашумевший ролик был опубликован в конце мая пользователем под ником 30192. В нём автор рассказывал о войне между Украиной и объединившимися друг с другом Молдавией и Румынией. Он также отмечал, что Незалежной придётся признать независимость Донбасса, при этом Одесса отойдёт в состав России, также включившейся в конфликт.
Ролик вызвал натуральный переполох на Украине, им заинтересовались даже военные. Как передаёт "Газета.ру", главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос намерен созвать 4 июня совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ. Ролик он расценил как подготовку особо тяжкого преступления, посягающего на целостность страны.
Тем временем автор выложил второй видеоролик, в котором выразил своё изумление насчёт происходящего. "Комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей", - цитирует его издание. Пользователь напомнил, что выложенное им видео было неким релизом книги, которую он пишет, и касается она альтернативной реальности. Также он пригласил Матиоса приехать в Румынию и выпить с ним, призвав относиться к подобному контенту с юмором.
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