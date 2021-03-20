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"Не оскорблять без надобности – правильно": Немцы придумали, с кого Байдену надо брать пример

20 марта 2021, 06:10  •  71 • Политика
Немцы придумали, с кого Байдену надо брать пример. Это даже не один человек, а несколько, причём все они по статусу соответствуют нынешнему главе Белого дома. "Не оскорблять без надобности – правильно", - напоминают в ФРГ.
Высказывания Джо Байдена в адрес президента России в Европе восприняли неоднозначно, но осуждать не стали. Мягко напомнили, что оскорбления лишь вредят, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Редактор отдела политики данного СМИ Райнхард Везер считает, что использовать слово "убийца" было глупостью.
В статье говорится, что Байден не учёл двух вещей. Во-первых, произнесённое им оскорбление сыграло в пользу российской пропаганды. Во-вторых, и без того напряжённый диалог по взаимовыгодным вопросам между США и РФ осложнился ещё больше.
В бундестаге считают, что у Джо Байдена отсутствует дипломатический нюх, без которого управление США невозможно. Такого мнения придерживается председатель фракции "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд. Если бы так, как Байден, о главе любого государства отозвался Дональд Трамп, его тут же бы окрестили сумасшедшим.
Гауланд считает, что Байдену необходимо брать пример со своих предшественников – президентов США недавнего прошлого.
"Когда было нужно, они давали отпор претензиям на власть со стороны СССР, выступая на стороне своих западных союзников, но одновременно они не рвали нить переговоров с власть имущими в Москве, не оскорбляли их без надобности. Как показала история, такое поведение было правильным", - считает немецкий политик.

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