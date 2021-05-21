"Не ошибка": Суд в Канаде вынес своё решение по крушению украинского Boeing в Иране

Канадский суд вынес своё решение по крушению Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Вопреки заявлениям Ирана об ошибке в Канаде решили по-другому.

Согласно решению суда канадской провинции Онтарио Иран совершил преднамеренный теракт. Об этом сообщает Global News. При вынесении решения судья опирался на заключение двух экспертов. Согласно документу Корпус стражей исламской революции (КСИР) знал о гражданском статусе рейса и обстрелял самолёт "с явным намерением его уничтожить".

Такое решение канадского суда позволит семьям погибших канадцев требовать возмещения ущерба от Ирана.

Напомним, лайнер потерпел крушение в январе 2020 года. Из-за ошибки оператора по самолёту выпустили ракету. Собственно, взрыв ракеты и стал причиной гибели людей.

Иран признаёт эту ошибку. И более того, об этом объявлялось и ранее. В результате крушения самолёта погибли 176 человек - это граждане Украины, Афганистана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Ирана.