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"Не оправдали ожиданий": Парикмахер случайно подвёл под монастырь полицейских Лондона

27 января 2021, 03:05  •  115 • В мире
Парикмахер подвёл под монастырь полицейских Лондона, которым пришлось заплатить дважды: сначала за стрижку специалисту, а потом штраф государству. "Не оправдали ожиданий", - говорит о любителях хорошо выглядеть даже в пандемию их руководство.
17 января сотрудники полицейского участка Бетнал-Грин в Лондоне вызвали к себе на работу профессионального парикмахера. Тот привёл в порядок головы 31 британского правоохранителя и уехал домой. "Клиенты" же так легко не отделались.
Портал Lbc со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщает, что начато расследование. Установлено, что все воспользовавшиеся услугой парикмахера должны заплатить штраф в размере 200 фунтов (почти 21 тысяча рублей). Два офицера, которым пришло в голову вызвать брадобрея на работу и которые организовали его приезд, находятся под следствием.
Всё дело в том, что в Великобритании локдаун. Из-за пандемии закрыты салоны красоты и парикмахерские. Ограничения направлены на уменьшение уровня заболеваемости и должны соблюдаться всеми гражданами, а уж тем более людьми в погонах.
Глава местной полиции, старший суперинтендант Маркус Барнетт отметил, что подчинённые его сильно разочаровали.
"Мои офицеры не оправдали ожиданий по соблюдению коронавирусных правил. Я ожидал от них большего. Справедливо, что каждый из них заплатит штраф. Общество ожидает, что полиция будет для него образцом для подражания", - сообщил он.

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