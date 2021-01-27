"Не оправдали ожиданий": Парикмахер случайно подвёл под монастырь полицейских Лондона

17 января сотрудники полицейского участка Бетнал-Грин в Лондоне вызвали к себе на работу профессионального парикмахера. Тот привёл в порядок головы 31 британского правоохранителя и уехал домой. "Клиенты" же так легко не отделались.

Портал Lbc со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщает, что начато расследование. Установлено, что все воспользовавшиеся услугой парикмахера должны заплатить штраф в размере 200 фунтов (почти 21 тысяча рублей). Два офицера, которым пришло в голову вызвать брадобрея на работу и которые организовали его приезд, находятся под следствием.

Всё дело в том, что в Великобритании локдаун. Из-за пандемии закрыты салоны красоты и парикмахерские. Ограничения направлены на уменьшение уровня заболеваемости и должны соблюдаться всеми гражданами, а уж тем более людьми в погонах.

Глава местной полиции, старший суперинтендант Маркус Барнетт отметил, что подчинённые его сильно разочаровали.

"Мои офицеры не оправдали ожиданий по соблюдению коронавирусных правил. Я ожидал от них большего. Справедливо, что каждый из них заплатит штраф. Общество ожидает, что полиция будет для него образцом для подражания", - сообщил он.