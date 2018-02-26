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"Не оправдали надежд": После блестящей победы русских хоккеистов на ОИ, США отказались от своих спортсменов
26 февраля 2018, 09:09 • 1205 • В мире
В США заявили, что их олимпийская сборная не оправдала надежд на Олимпийских играх.
Стало известно о том, что в США сочли выступление спортсменов своей сборной на ОИ-2018 неудовлетворительным. Отметим, что всего американцы смогли получить 23 медали.
Как отметили журналисты The Washington Post, это стало самым низким результатом с 1988 года. Тогда олимпийцы вернулись домой с 13 медалями.
Самое интересное, что на этих Играх была самая массовая американская сборная вообще за всю историю участия США в ОИ - в Пхенчхан отправился 241 спортсмен.
По данным издания, Олимпийский комитет США рассчитывал на 37 олимпийских наград. При этом журналисты уверяют, американцы рассчитывали на результат в 58 медалей. И никак не меньше.
В качестве примера неудачных выступлений спортсменов назвали неудачи фигуристок-одиночниц и конькобежцев.
Подводя итоги выступления своих олимпийцев, журналисты подчеркнули, что команда не оправдала ожиданий болельщиков.
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