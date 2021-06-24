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"Не он, но сути не меняет": Русские поставили экс-президента Эстонии на место одной картиной
24 июня 2021, 22:30 • 227 • Политика
Пользователи рунета высмеяли предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса не приглашать на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Он заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что "русские – невежды".
На слова Тоомаса Хенрика Ильвеса отозвался Telegram-канал "Голос Мордора". Он опубликовал фото человека, подозрительно похожего на бывшего президента Эстонии в несколько непривычном виде. Он более походит на человека несатндартной ориентации.
Пользователи канала активно комментировали пост, в основном отмечая жесткую политику Ильвеса по отношении к России в период его президентства. Один из комментаторов отметил, что на самом деле на фото изображен вовсе не бывший президент Эстонии, а другой человек. В прочем, по мнению комментатора, это "сути не меняет".
Отметим, Тоомас Хенрик Ильвес во время своей деятельности на посту президента Эстонии отличался тягой к ношению цветастых бабочек вместо галстука. Эту привычку Ильвес объяснил подражанию отцу.
Тоомас Хенрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы. Также Ильвес был министром иностранных дел страны.
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