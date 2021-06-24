"Не он, но сути не меняет": Русские поставили экс-президента Эстонии на место одной картиной

Пользователи рунета высмеяли предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса не приглашать на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Он заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что "русские – невежды".

На слова Тоомаса Хенрика Ильвеса отозвался Telegram-канал "Голос Мордора". Он опубликовал фото человека, подозрительно похожего на бывшего президента Эстонии в несколько непривычном виде. Он более походит на человека несатндартной ориентации.

Пользователи канала активно комментировали пост, в основном отмечая жесткую политику Ильвеса по отношении к России в период его президентства. Один из комментаторов отметил, что на самом деле на фото изображен вовсе не бывший президент Эстонии, а другой человек. В прочем, по мнению комментатора, это "сути не меняет".

Отметим, Тоомас Хенрик Ильвес во время своей деятельности на посту президента Эстонии отличался тягой к ношению цветастых бабочек вместо галстука. Эту привычку Ильвес объяснил подражанию отцу.

Тоомас Хенрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы. Также Ильвес был министром иностранных дел страны.