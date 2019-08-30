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"Не огромное - нормальное": Путин поправил Чибиса в словах о многодетных семьях

30 августа 2019, 19:54  •  4 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Во время беседы глава региона высказался об "огромном количестве детей" в семьях, на что Путин его поправил: "Не огромное - нормальное. Это правильно".
В Кремле прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Во время обсуждения социально-экономической ситуации в регионе, речь зашла и о многодетных семьях, а также о качестве жизни в закрытых городах.
Поднимая вопрос о городах, где живут военные Северного флота, Чибис заявил, что "качество жизни сегодня в наших ЗАТО не выдерживает никакой критики". В частности, врио губернатора сообщил, что это всё происходит "при огромном количестве детей: почти три ребёнка на семью".
И призвал менять ситуацию.
В ответ, Владимир Путин поправил Чибиса в вопросе многодетных семей.
"Не огромное - нормальное, - с улыбкой пояснил глава государства. - Это правильно".

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