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"Не обсуждается": В МИД поставили точку в вопросе ковид-паспортов и виз

16 марта 2021, 20:35  •  123 • Политика
Россия не планирует требовать сертификаты о прививке от COVID-19 для визы. "Вопрос о сертификатах не обсуждается", - подчеркнули в МИД.
Россия не будет требовать от иностранцев предъявлять ковид-паспорта, введение которых активно обсуждается в Евросоюзе. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Евгений Иванов.
Речь идёт про документы о наличии прививки от COVID-19. В ЕС хотят обязать граждан стран союза иметь при себе такую справку, чтобы иметь возможность путешествовать по Европе.
Критики инициативы отмечают, что это может привести к сегрегации населения по признаку доступа к вакцине. Тем более, что ковид-паспорта планируют выдавать только тем, кто сделал прививку одобренными в ЕС западными вакцинами, с поставками и безопасностью которых наблюдаются серьёзные проблемы.
В МИД России отвергли возможность введения ковид-паспортов для инострацев. Для получения российской визы гражданам иностранных государств необходим лишь ПЦР-тест на коронавирус.
Вопрос о сертификатах не обсуждается,
- заявил РИА "Новости" замглавы МИД России.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выступает против ковид-паспортов.

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