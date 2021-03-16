|
"Не обсуждается": В МИД поставили точку в вопросе ковид-паспортов и виз
16 марта 2021, 20:35 • 123 • Политика
Россия не планирует требовать сертификаты о прививке от COVID-19 для визы. "Вопрос о сертификатах не обсуждается", - подчеркнули в МИД.
Россия не будет требовать от иностранцев предъявлять ковид-паспорта, введение которых активно обсуждается в Евросоюзе. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Евгений Иванов.
Речь идёт про документы о наличии прививки от COVID-19. В ЕС хотят обязать граждан стран союза иметь при себе такую справку, чтобы иметь возможность путешествовать по Европе.
Критики инициативы отмечают, что это может привести к сегрегации населения по признаку доступа к вакцине. Тем более, что ковид-паспорта планируют выдавать только тем, кто сделал прививку одобренными в ЕС западными вакцинами, с поставками и безопасностью которых наблюдаются серьёзные проблемы.
В МИД России отвергли возможность введения ковид-паспортов для инострацев. Для получения российской визы гражданам иностранных государств необходим лишь ПЦР-тест на коронавирус.
- заявил РИА "Новости" замглавы МИД России.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выступает против ковид-паспортов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2021, 05:50
|
11 марта 2021, 15:00
|
14 марта 2021, 02:35
|
15 марта 2021, 02:25
|
10 марта 2021, 16:05
|
16 марта 2021, 00:25
|
11 марта 2021, 11:15