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"Не обращайте внимания...": Раскрыта главная тайна заявлений Сонного Джо

04 декабря 2020, 20:20  •  259 • Политика
Блогеры раскрыли главную тайну заявлений Байдена после очередного телеинтервью с политиком. Они призвали людей не обращать внимания на то, что несёт Сонный Джо.
Кандидат от Демократической партии, которого многие называют победителем президентской гонки в США, в последнее время часто выступает с различными заявлениями по поводу своих предстоящих политических решений. Он в очередной раз заверил избирателей, что намерен противостоять России, Ирану и Китаю вместе с американскими союзниками. Выразил надежду на то, что действующий президент Дональд Трамп "мирно" сложит свои полномочия. А также призвал американцев носить маски хотя бы первые президентские сто дней.
Однако Telegram-канал "Глобальные угрозы" обратил внимание на другую особенность интервью - во время общения с журналистами CNN Байден опять заснул. А все заявления о планах нового состава президентской администрации делала соратница Байдена Камала Харрис, которой он пообещал пост вице-президента в случае своей победы.
А вот мне больше запомнился этот момент интервью, когда Джо вообще ничего не говорил, и, кажется, опять уснул. Друзья, я бы не стал обращать внимания на то, что несёт этот парень. Возможно, он просто разговаривает во сне, - пошутил канал.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда Байден начинает дремать на публичных мероприятиях. На эту особенность, которая, вероятнее всего, является следствием преклонного возраста политика, ранее обратил внимание Дональд Трамп. Он дал своему оппоненту шутливое прозвище Сонный Джо.

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