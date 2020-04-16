"Не обижайтесь. Я предупредил": Мэр Днепра пригрозил священникам санкциями из-за Пасхи

На весьма странные высказывания главы администрации Днепра (бывший Днепропетровск) обратил внимание Telegram-канал "Борода вещает".

Филатов признался, что пресс-служба просила его написать пафосное обращение с призывом оставаться дома на Пасху, но у него остались "одни выражения". Мэр сообщил, что власть высказала свою позицию на совещании в епархии ещё 9 апреля, но если священнослужители будут настаивать на праздновании Пасхи в традиционном виде, то их ждут штрафы от украинской полиции, а также уголовные дела.

От городских властей следует ожидать таких же мер, какие были приняты к "наливайкам" и пунктам приема металлолома: отключение электро- и водоснабжения, перекопанные дороги к храмам, заложенные двери. Мэр также пообещал отозвать документы на землю в намоленных местах и разрешения на реконструкцию церквей.

"Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто", - написал мэр на своей странице в Facebook.