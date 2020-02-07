"Не обессудьте, закройте глаза": Мишустин элегантно окунул Навального, заявил военкор Коц

Вместо паники и нелепых объяснений на очередные "наезды" Навального и в целом ФБК премьер-министр России Михаил Мишустин "элегантно" и "изящно" окунул их всех "головой в унитаз по очереди".

"Три подхода по три раза", - уточняет в своём Telegram-канале военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя санкционирование Мишустиным открытия его данных по доходам.

Коц отмечает, что премьер не просто санкционировал открытие этих данных, "он его наверняка и инициировал, отвечая через РБК на очередной наезд Навального". Своими действиями, отмечает военкор, Мишустин показал "чего стоят все эти их "расследования".

"Всем бы так - поставил на колени перед унитазом, взял за загривок: "Не обессудьте, закройте глаза", — написал Коц.

Напомним, Мишустин раскрыл сведения о своём бизнес-опыте и своих доходах, дав понять, что скрывать ему нечего - он настроен на продуктивную и прозрачную работу на благо России. То, что чиновники стараются не афишировать, Мишустин открыл. Скрывать действительно нечего - опыт успешного бизнесмена и специалиста в сельском хозяйстве для многих может стать хорошим примером.