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"Не обессудьте, закройте глаза": Мишустин элегантно окунул Навального, заявил военкор Коц
07 февраля 2020, 16:39 • 191 • Политика
Михаил Мишустин элегантно окунул Алексея Навального головой в унитаз, санкционировав открытие сведений о своих доходах и бизнес-опыте. "Не обессудьте, закройте глаза", - описал Александр Коц изящные действия Мишустина.
Вместо паники и нелепых объяснений на очередные "наезды" Навального и в целом ФБК премьер-министр России Михаил Мишустин "элегантно" и "изящно" окунул их всех "головой в унитаз по очереди".
Коц отмечает, что премьер не просто санкционировал открытие этих данных, "он его наверняка и инициировал, отвечая через РБК на очередной наезд Навального". Своими действиями, отмечает военкор, Мишустин показал "чего стоят все эти их "расследования".
Напомним, Мишустин раскрыл сведения о своём бизнес-опыте и своих доходах, дав понять, что скрывать ему нечего - он настроен на продуктивную и прозрачную работу на благо России. То, что чиновники стараются не афишировать, Мишустин открыл. Скрывать действительно нечего - опыт успешного бизнесмена и специалиста в сельском хозяйстве для многих может стать хорошим примером.
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