|
"Не о политике - о войне". В день, когда Донбасс вспоминал своих погибших, ВСУ начали новую операцию
12 июня 2019, 21:09 • 51 • В мире
На большие экраны в День России вышел новый художественный фильм-драма режиссёра Рената Давлетьярова "Донбасс.Окраина". Как говорят создатели, эта картина "не о политике - о войне". И война в Донбассе сегодня тоже напомнила о себе: ВСУ завили о "новой фазе" операции, а украинские военные говорят, что "мы пришли отвоёвывать, как в 2014-м".
В новом фильме Давлетьярова речь идёт как раз о кровопролитных боях первого года военных действий между киевскими силовиками и ополчением Донбасса.
История, которая раскрывается в картине, частично основывается и на реальных событиях: у многих персонажей есть свои прототипы. Сценарист фильма Алексей Тимошкин если и не был лично участником боевых действий, но именно в то время сам находился в Донбассе. Поэтому в основу сценария легли его записи, сделанные в тот тяжёлый период.
Спустя пять лет ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему слишком далека от мирной. Наплевав на соглашения, украинские солдаты продолжают наступление. К примеру, в среду, 12 мая, пресс-служба одного из полков ВСУ сообщила о том, что якобы "военным удалось занять новые позиции в Марьинке, от которой до самого Донецка осталось "буквально сотня метров".
Согласованное всеми участниками контактной группы разведение сил и средств противников 10 июня в районе Станицы Луганской в Донбассе было сорвано украинской стороной.
"Приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего начало разведения сил в Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - отреагировал на ситуацию МИД России.
Российский МИД также дал понять, что подобное поведение новых украинских властей наводит на мысль о поиске искусственных предлогов для саботажа - то есть ровно о той политике, которой придерживался ранее Пётр Порошенко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2019, 10:54
|
10 июня 2019, 13:54
|
07 июня 2019, 01:24
|
08 июня 2019, 13:09
|
08 июня 2019, 06:39
|
11 июня 2019, 09:24
|
06 июня 2019, 12:09