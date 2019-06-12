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"Не о политике - о войне". В день, когда Донбасс вспоминал своих погибших, ВСУ начали новую операцию

12 июня 2019, 21:09  •  51 • В мире
На большие экраны в День России вышел новый художественный фильм-драма режиссёра Рената Давлетьярова "Донбасс.Окраина". Как говорят создатели, эта картина "не о политике - о войне". И война в Донбассе сегодня тоже напомнила о себе: ВСУ завили о "новой фазе" операции, а украинские военные говорят, что "мы пришли отвоёвывать, как в 2014-м".
В новом фильме Давлетьярова речь идёт как раз о кровопролитных боях первого года военных действий между киевскими силовиками и ополчением Донбасса.
История, которая раскрывается в картине, частично основывается и на реальных событиях: у многих персонажей есть свои прототипы. Сценарист фильма Алексей Тимошкин если и не был лично участником боевых действий, но именно в то время сам находился в Донбассе. Поэтому в основу сценария легли его записи, сделанные в тот тяжёлый период.
Спустя пять лет ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему слишком далека от мирной. Наплевав на соглашения, украинские солдаты продолжают наступление. К примеру, в среду, 12 мая, пресс-служба одного из полков ВСУ сообщила о том, что якобы "военным удалось занять новые позиции в Марьинке, от которой до самого Донецка осталось "буквально сотня метров".
Согласованное всеми участниками контактной группы разведение сил и средств противников 10 июня в районе Станицы Луганской в Донбассе было сорвано украинской стороной.
"Приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего начало разведения сил в Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - отреагировал на ситуацию МИД России.
Российский МИД также дал понять, что подобное поведение новых украинских властей наводит на мысль о поиске искусственных предлогов для саботажа - то есть ровно о той политике, которой придерживался ранее Пётр Порошенко.

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