В новом фильме Давлетьярова речь идёт как раз о кровопролитных боях первого года военных действий между киевскими силовиками и ополчением Донбасса.

История, которая раскрывается в картине, частично основывается и на реальных событиях: у многих персонажей есть свои прототипы. Сценарист фильма Алексей Тимошкин если и не был лично участником боевых действий, но именно в то время сам находился в Донбассе. Поэтому в основу сценария легли его записи, сделанные в тот тяжёлый период.

Спустя пять лет ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему слишком далека от мирной. Наплевав на соглашения, украинские солдаты продолжают наступление. К примеру, в среду, 12 мая, пресс-служба одного из полков ВСУ сообщила о том, что якобы "военным удалось занять новые позиции в Марьинке, от которой до самого Донецка осталось "буквально сотня метров".

Согласованное всеми участниками контактной группы разведение сил и средств противников 10 июня в районе Станицы Луганской в Донбассе было сорвано украинской стороной.

"Приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего начало разведения сил в Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", - отреагировал на ситуацию МИД России.

Российский МИД также дал понять, что подобное поведение новых украинских властей наводит на мысль о поиске искусственных предлогов для саботажа - то есть ровно о той политике, которой придерживался ранее Пётр Порошенко.