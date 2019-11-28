"Не нужно прикрываться шкуркой": Валуев объяснил, почему "проскочить" выборы через "Единую Россию" больше не получится

По словам Валуева, после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева должна прекратиться такая практика, когда члены партии идут на выборы как самовыдвиженцы.

"Вы будете идти или от партии, или идите, как хотите. И партия вам не помощник на выборах. Идите от другой партии, идите, действительно, самовыдвиженцами. Но не нужно прикрываться какой-то там шкуркой, для того чтобы проскочить. Этот принцип не будет работать - ну, я, как бы основываясь на его словах, говорю - на следующих выборах", - заявил в эфире "Честного Фрэнка" Валуев.

По его словам, на предстоящих выборах количество депутатов по одномандатным округам будет больше.

"Сейчас количественно в Думе пропорциональная система, 50 на 50 избирались. Вот в Седьмую. Там будет процент на одномандатников увеличен. То есть это реальная будет политическая борьба со всеми остальными. С оппонентами из других партий, с самовыдвиженцами, с лидерами общественного мнения, которые никакого отношения к партии "Единая Россия" не имеют. То есть это будут реальные конкурентные выборы. К которым надо готовиться", - предсказывает политик.

При этом Валуев признался, что ему странно видеть, как в Москве и его родном Санкт-Петербурге к "партии власти" относятся столь предвзято.

"Этим городам достаётся как раз львиная доля преференций. И регионы как раз голосуют в большей степени за "Единую Россию". Вот это намного непонятнее. На самом деле, иногда возникает вопрос: это или от такого всеобщего обольщения оппозиционными СМИ происходит, или это просто от того, что у людей больше времени, так сказать, на политику. То ли свободного времени больше, в больших городах. Мне это достаточно странно", - изумляется депутат.

При этом он уверен, что есть регионы, где партия действительно работает и такие рейтинги "Единой России" реальные, а не натянутые.

"И это, как ни крути, та реальность, которая не нравится нашим оппонентам. Вот - ну как ни крути - она не нравится. Я понимаю, что с помощью СМИ любого толка можно сделать ровно всё, что угодно. И, знаете, "сарафанное радио" и "кухонную правду" никто не отменял. Вот здесь у меня случались разговоры с людьми, которые говорят: всё плохо. Ну, мне иногда это надоедает, я говорю: ладно, давай сядем, мы сейчас обо "всём плохо" поговорим. Что ты вкладываешь в понятие "всё плохо"? При этом получается, что человек не может толком объяснить", - рассказал Валуев.

Бывший боксёр сравнил таких людей с демонстрантами, которые вышли на митинг в Москве, а когда их спрашивали, за каких оппозиционных депутатов или кандидатов в депутаты, которые не прошли в Мосгордуму, вы вообще сюда вышли, они затруднялись ответить.

"Не могли не то что фамилии назвать, они затруднялись назвать причину. Ну, потому что все пошли. Понимаете?" - постарался донести свою мысль Валуев.